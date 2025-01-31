«Гол+пас» Майну позволил «Манчестер Юнайтед» победить «Стяуа» в матче Лиги Европы

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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу английского клуба.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 60-й минуте счёт в игре с передачи Кобби Майну открыл защитник гостей Диогу Дало. На 68-й минуте второй гол «Манчестер Юнайтед» в матче забил сам Майну.

Перед заключительным туром «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают четвёртое место в общей таблице. Румынская команда заработала 14 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:1. В свою очередь, «Стяуа» обыграл «Карабах» со счётом 3:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: