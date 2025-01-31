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«Реал Сосьедад» — ПАОК, результат матча 30 января 2025, счет 2:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Реал Сосьедад» уверенно обыграл ПАОК в домашнем матче Лиги Европы
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и греческий ПАОК. Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала шотландская бригада арбитров во главе с Джоном Битоном. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Оускарссон – 43'     2:0 Оускарссон – 48'    

Счёт в матче на 43-й минуте открыл нападающий «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон с передачи Шеральдо Бекера. На 48-й минуте Орри Оускарссон оформил дубль и увеличил преимущество своей команды с передачи Арица Элустондо.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, а за ПАОК — нападающий Фёдор Чалов. Захарян остался на скамейке запасных, а Чалов вышел на замену на 71-й минуте. Российский полузащитник Магомед Оздоев, также выступающий в составе греческого клуба, вышел в старте и был заменён на 63-й минуте.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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