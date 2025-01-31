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«Атлетик» Б — «Виктория Пльзень», результат матча 30 января 2025, счет 3:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Атлетик» обыграл «Викторию Пльзень» в матче 8-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Виктория Пльзень». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Уильямс – 25'     2:0 Альварес – 64'     2:1 Гавел – 71'     3:1 Мартон – 90+5'    
Удаления: нет / Вашулин – 89'

Счёт в матче на 25-й минуте открыл полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс с передачи своего брата Иньяки Уильямса. На 64-й минуте Ерай Альварес увеличил преимущество хозяев с передачи Алекса Беренгера. На 71-й Милан Гавел сократил отставание гостей с передачи Лукаша Черва. На 90+5-й минуте Хавьер Мартон с передачи Ойан Сансет забил третий гол «Атлетика» в матче.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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