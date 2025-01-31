«Лион» и «Лудогорец» поделили очки в матче 8-го тура Лиги Европы

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались французский «Лион» и болгарский «Лудогорец». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Итоговый счёт — 1:1.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо с передачи Жоржа Микаутадзе. На 78-й минуте Диниш Алмейда сравнял счёт в матче с передачи Руана Секо.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.