«Брага» с минимальным счётом обыграла «Лацио» в матче Лиги Европы

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались португальская «Брага» и итальянский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на шестой минуте забил полузащитник «Браги» Рикарду Орта с передачи защитника Виктора Гомеса.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.