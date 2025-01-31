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«Маккаби» Т-А — «Порту», результат матча 30 января 2025, счет 0:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Порту» одержал победу над «Маккаби» в гостевом матче Лиги Европы
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Маккаби» Тель-Авив и «Порту». Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Гонсалес – 58'    

Единственный гол на 58-й минуте забил полузащитник «Порту» Нико Гонсалес с передачи Жоау Мариу.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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