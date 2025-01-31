«Порту» одержал победу над «Маккаби» в гостевом матче Лиги Европы

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Маккаби» Тель-Авив и «Порту». Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 58-й минуте забил полузащитник «Порту» Нико Гонсалес с передачи Жоау Мариу.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.