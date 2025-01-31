«Твенте» переиграл «Бешикташ» и сумел попасть в стыковые матчи Лиги Европы

В эти минуты на поле «Де Гролс Весте» в нидерландском городе Энсхеде завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. «Твенте» сумел обыграть турецкий «Бешикташ» со счётом (1:0) и перехватил у соперника место в стыковых матчах турнира.

Единственный гол в матче на счету Дана Ротса.

«Твенте» набрал 10 очков и поднялся на 23-е место, позволяющее команде сыграть в стыковых матчах за право участия в 1/8 финала Лиги Европы. Эти матчи состоятся 13 и 20 февраля. «Бешикташ», напротив, потерял четыре позиции и вылетел из турнира, оказавшись в числе 12 худших команд турнира.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в испанском Бильбао.