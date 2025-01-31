Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Твенте — Бешикташ, результат матча 30 января 2025, счет 1:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Твенте» переиграл «Бешикташ» и сумел попасть в стыковые матчи Лиги Европы
Комментарии

В эти минуты на поле «Де Гролс Весте» в нидерландском городе Энсхеде завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. «Твенте» сумел обыграть турецкий «Бешикташ» со счётом (1:0) и перехватил у соперника место в стыковых матчах турнира.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Ротс – 76'    

Единственный гол в матче на счету Дана Ротса.

«Твенте» набрал 10 очков и поднялся на 23-е место, позволяющее команде сыграть в стыковых матчах за право участия в 1/8 финала Лиги Европы. Эти матчи состоятся 13 и 20 февраля. «Бешикташ», напротив, потерял четыре позиции и вылетел из турнира, оказавшись в числе 12 худших команд турнира.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в испанском Бильбао.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android