«Твенте» переиграл «Бешикташ» и сумел попасть в стыковые матчи Лиги Европы
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В эти минуты на поле «Де Гролс Весте» в нидерландском городе Энсхеде завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. «Твенте» сумел обыграть турецкий «Бешикташ» со счётом (1:0) и перехватил у соперника место в стыковых матчах турнира.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Ротс – 76'
Единственный гол в матче на счету Дана Ротса.
«Твенте» набрал 10 очков и поднялся на 23-е место, позволяющее команде сыграть в стыковых матчах за право участия в 1/8 финала Лиги Европы. Эти матчи состоятся 13 и 20 февраля. «Бешикташ», напротив, потерял четыре позиции и вылетел из турнира, оказавшись в числе 12 худших команд турнира.
Финал Лиги Европы состоится 21 мая в испанском Бильбао.
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