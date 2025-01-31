Лига Европы УЕФА — 2024/2025: кто из российских футболистов вышел в плей-офф турнира

В ночь с 30 на 31 января завершился общий этап Лиги Европы. В нём, в составе ряда европейских команд, принимали участие российские футболисты.

«Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным занял девятое место и в качестве сеянной команды сыграет в стыковых матчах. Они пройдут 13 и 20 февраля. Победители отправятся в 1/8 финала турнира к лучшим восьми командам общего этапа Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» вместе с полузащитником Арсеном Захаряном оказался на 13-м месте и также будет сеянной командой в стыковых матчах.

ПАОК, за который выступают форвард Фёдор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев, занял 22-е место и в стыковых матчах будет несеянной командой.