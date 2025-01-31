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Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги Европы

Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги Европы
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Определилась предварительная сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала турнира. Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 31 января в Ньоне.

Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля 2025 года. Ответные игры запланированы на 20 февраля 2025 года. Жеребьёвка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала состоится 21 февраля 2025 года. Финальная игра запланирована на 21 мая 2025 года в Бильбао.

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