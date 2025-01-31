«МЮ» стал единственным клубом Лиги Европы, не проигравшим на групповом этапе

Английский «Манчестер Юнайтед» стал единственным участником общего группового этапа Лиги Европы, завершившим эту стадию без единого поражения. На счету манкунианцев пять побед, три ничьих и 18 набранных очков. При этом «красные дьяволы» не стали победителем группового этапа, заняв в общей итоговой таблице из 36 клубов третье место — выше них финишировали набравшие по 19 очков итальянский «Лацио» и испанский «Атлетик».
Примечательно, что «МЮ» завершил групповой этап пятиматчевой победной серией, стартовав в турнире с трёх ничьих подряд.
В матче 8-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл в Бухаресте «Стяуа».
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