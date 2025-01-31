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«МЮ» стал единственным клубом Лиги Европы, не проигравшим на групповом этапе

«МЮ» стал единственным клубом Лиги Европы, не проигравшим на групповом этапе
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Английский «Манчестер Юнайтед» стал единственным участником общего группового этапа Лиги Европы, завершившим эту стадию без единого поражения. На счету манкунианцев пять побед, три ничьих и 18 набранных очков. При этом «красные дьяволы» не стали победителем группового этапа, заняв в общей итоговой таблице из 36 клубов третье место — выше них финишировали набравшие по 19 очков итальянский «Лацио» и испанский «Атлетик».

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Дало – 60'     0:2 Майну – 68'    

Примечательно, что «МЮ» завершил групповой этап пятиматчевой победной серией, стартовав в турнире с трёх ничьих подряд.

В матче 8-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл в Бухаресте «Стяуа».

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