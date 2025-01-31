Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим повторил достижение Алекса Фергюсона в еврокубках

Рубен Аморим стал вторым тренером в истории «Манчестер Юнайтед», выигравшим свои первые четыре крупных европейских матча во главе команды, после Алекса Фергюсона в Кубке обладателей кубков 1990/91, когда «Юнайтед» выиграл этот турнир, сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Напомним, по итогам групповой стадии турнира «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. Команда напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник команды определится после стыковых матчей. Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдёт 31 января в Ньоне. Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля 2025 года. Ответные игры запланированы на 20 февраля 2025 года.

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