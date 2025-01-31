17-летний игрок «Тоттенхэма» побил национальный рекорд 1957 года в еврокубках

17-летний английский нападающий «Тоттенхэма» Мики Мур стал самым молодым англичанином, забившим гол в крупном европейском турнире, отличившись в матче Лиге Европы в возрасте 17 лет и 172 дней. В домашней игре 8-го тура общего группового этапа ЛЕ со шведским «Эльфсборгом» (3:0) Мур записал на свой счёт третий гол лондонского клуба на 90+4-й минуте.

Предыдущее достижение было установлено в 1957 году Джимми Гривзом, забившим в еврокубке в возрасте 17 лет и 245 дней.

Лондонский «Тоттенхэм» набрал в ходе общего группового этапа Лиги Европы 17 очков и занял в итоговой турнирной таблице из 36 участников четвёртое место.

Видео: Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»