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17-летний игрок «Тоттенхэма» побил национальный рекорд 1957 года в еврокубках

17-летний игрок «Тоттенхэма» побил национальный рекорд 1957 года в еврокубках
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17-летний английский нападающий «Тоттенхэма» Мики Мур стал самым молодым англичанином, забившим гол в крупном европейском турнире, отличившись в матче Лиге Европы в возрасте 17 лет и 172 дней. В домашней игре 8-го тура общего группового этапа ЛЕ со шведским «Эльфсборгом» (3:0) Мур записал на свой счёт третий гол лондонского клуба на 90+4-й минуте.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70'     2:0 Аджайи – 84'     3:0 Мур – 90+4'    

Предыдущее достижение было установлено в 1957 году Джимми Гривзом, забившим в еврокубке в возрасте 17 лет и 245 дней.

Лондонский «Тоттенхэм» набрал в ходе общего группового этапа Лиги Европы 17 очков и занял в итоговой турнирной таблице из 36 участников четвёртое место.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы

Видео: Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»

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