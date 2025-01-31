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Стало известно, с кем может сыграть «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы

Стало известно, с кем может сыграть «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы
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Стало известно, с кем может встретиться «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

Соперником команды Рубена Аморима может стать «Реал Сосьедад», «Галатасарай», АЗ или «Мидтьюлланн», которые сыграют в стыковых матчах.

По итогам групповой стадии турнира «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдёт 31 января в Ньоне. Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля 2025 года. Ответные игры запланированы на 20 февраля 2025 года.

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