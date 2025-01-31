Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились возможные соперники «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы, один из них — «Рома»

Определились возможные соперники «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы, один из них — «Рома»
Комментарии

Стали известны потенциальные соперники римского «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

На этом этапе «орлы» могут встретиться со своими соседями из «Ромы», а также с «Фенербахче», «Порту» или «Викторией» (Пльзень). Все эти клубы сыграют в стыковых матчах.

По итогам общего группового этапа Лиги Европы «Лацио» стал его победителем, заняв первое место в турнирной таблице из 36 клубов. В активе римлян 19 набранных очков, они напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ пройдёт 31 января в Ньоне. Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля 2025 года, ответные — 20 февраля 2025 года.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы

Видео: «Ювентус» уступил «Лацио», но вышел в финал Кубка Италии

Материалы по теме
«Брага» с минимальным счётом обыграла «Лацио» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android