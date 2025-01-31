Определились возможные соперники «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы, один из них — «Рома»

Стали известны потенциальные соперники римского «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

На этом этапе «орлы» могут встретиться со своими соседями из «Ромы», а также с «Фенербахче», «Порту» или «Викторией» (Пльзень). Все эти клубы сыграют в стыковых матчах.

По итогам общего группового этапа Лиги Европы «Лацио» стал его победителем, заняв первое место в турнирной таблице из 36 клубов. В активе римлян 19 набранных очков, они напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ пройдёт 31 января в Ньоне. Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля 2025 года, ответные — 20 февраля 2025 года.

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