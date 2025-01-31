Аморим – о матче «МЮ» со «Стяуа» в Лиге Европы: нам нужно забивать больше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе команды в матче 8-го тура Лиги Европы со «Стяуа» (2:0).

«Мы хорошо контролировали игру. У нас было больше владения мячом. Конечно, нужно понимать, что соперник, при всем уважении, не того же уровня, что и команды в Премьер-лиге, поэтому у нас было больше времени на размышления и построение комбинаций. Парни проделали хорошую работу. Снова «сухой» матч, создали несколько моментов, но нам нужно забивать больше, ведь у нас было достаточно возможностей», — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в Лиге Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

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