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Аморим – о матче «МЮ» со «Стяуа» в Лиге Европы: нам нужно забивать больше

Аморим – о матче «МЮ» со «Стяуа» в Лиге Европы: нам нужно забивать больше
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе команды в матче 8-го тура Лиги Европы со «Стяуа» (2:0).

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Дало – 60'     0:2 Майну – 68'    

«Мы хорошо контролировали игру. У нас было больше владения мячом. Конечно, нужно понимать, что соперник, при всем уважении, не того же уровня, что и команды в Премьер-лиге, поэтому у нас было больше времени на размышления и построение комбинаций. Парни проделали хорошую работу. Снова «сухой» матч, создали несколько моментов, но нам нужно забивать больше, ведь у нас было достаточно возможностей», — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в Лиге Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

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