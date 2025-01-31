Моуринью высказался о попадании «Фенербахче» в стыки Лиги Европы

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о попадании команды в стыки Лиги Европы. В заключительном туре «Фенербахче» сыграл вничью с «Мидтьюлланном» (2:2).

«Сегодня мы прошли дальше, и это было для нас самым важным. Но даже если бы не прошли, я всё равно гордился бы своими игроками. Наши болельщики тоже должны гордиться, потому что мы приехали сюда в очень сложных условиях.

Исмаль и Мерт Хакан давно не играли. Исмаиль вышел на правый фланг защиты, а Мерт отдал невероятное количество сил за 75 минут. Шиманьски играл на позиции левого защитника. Сегодня все боролись изо всех сил. На скамейке у нас было всего три запасных игрока. Поэтому я невероятно горжусь своей командой», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

«Фенербахче» занял 24-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

Трибуны встречают Моуринью перед матчем с «Зенитом»