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Моуринью высказался о попадании «Фенербахче» в стыки Лиги Европы

Моуринью высказался о попадании «Фенербахче» в стыки Лиги Европы
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о попадании команды в стыки Лиги Европы. В заключительном туре «Фенербахче» сыграл вничью с «Мидтьюлланном» (2:2).

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
2 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Диао – 27'     1:1 Эн-Несири – 39'     1:2 Джеко – 47'     2:2 Бюсков – 86'    

«Сегодня мы прошли дальше, и это было для нас самым важным. Но даже если бы не прошли, я всё равно гордился бы своими игроками. Наши болельщики тоже должны гордиться, потому что мы приехали сюда в очень сложных условиях.

Исмаль и Мерт Хакан давно не играли. Исмаиль вышел на правый фланг защиты, а Мерт отдал невероятное количество сил за 75 минут. Шиманьски играл на позиции левого защитника. Сегодня все боролись изо всех сил. На скамейке у нас было всего три запасных игрока. Поэтому я невероятно горжусь своей командой», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

«Фенербахче» занял 24-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

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