Стали известны потенциальные соперники «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги Европы

Определился список клубов, с которыми английский «Тоттенхэм» может сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

В их число вошли испанский «Реал Сосьедад», турецкий «Галатасарай», «АЗ Алкмар» из Нидерландов и датский «Мидтьюлланн». Этим клубам для попадания в 1/8 финала ЛЕ предстоит провести стыковые матчи.

По итогам общего группового этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице из 36 клубов. В активе лондонцев 17 набранных очков, они напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ пройдёт 31 января в Ньоне. Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля 2025 года, ответные — 20 февраля.

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