Ангелос Постекоглу прокомментировал крупную победу «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу дал комментарий по итогам домашнего матча 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы, в котором его команда обыграла шведский «Эльфсборг» (3:0).

«Очень рад. Нашей целью было попытаться победить сегодня и обеспечить себе место в восьмерке сильнейших. Я думаю, ребята были хороши, контролировали игру и не допустили по-настоящему серьёзных угроз своим воротам. Нам пришлось выжидать, поскольку соперник сел глубоко, но в конце концов они отказались от этого, чтобы побороться за победу, и голы пришли», — приводит слова Постекоглу BBC со ссылкой на TNT Sports.

«Тоттенхэм» набрал по итогам общего группового этапа ЛЕ 17 очков, занял четвёртое место среди 36 участников и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

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