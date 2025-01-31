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Ангелос Постекоглу прокомментировал крупную победу «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом»

Ангелос Постекоглу прокомментировал крупную победу «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу дал комментарий по итогам домашнего матча 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы, в котором его команда обыграла шведский «Эльфсборг» (3:0).

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70'     2:0 Аджайи – 84'     3:0 Мур – 90+4'    

«Очень рад. Нашей целью было попытаться победить сегодня и обеспечить себе место в восьмерке сильнейших. Я думаю, ребята были хороши, контролировали игру и не допустили по-настоящему серьёзных угроз своим воротам. Нам пришлось выжидать, поскольку соперник сел глубоко, но в конце концов они отказались от этого, чтобы побороться за победу, и голы пришли», — приводит слова Постекоглу BBC со ссылкой на TNT Sports.

«Тоттенхэм» набрал по итогам общего группового этапа ЛЕ 17 очков, занял четвёртое место среди 36 участников и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

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