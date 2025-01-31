Жозе Моуринью: с самого начала всё складывалось против «Фенербахче» в Лиге Европы

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о выступлении команды в общем этапе Лиги Европы.

«С самого начала всё складывалось против нас. Новый формат турнира был сложным. Жеребьёвка была сложной. Мы не смогли внести замену в заявку после того, как Ферди выбыл в последний момент. Мы не успели внести в заявку наших новичков. Заявленные игроки были травмированы, а незаявленные – в хорошей форме. Были дисквалифицированные игроки. Мерт Мюлдюр получил травму в бытовом несчастном случае. Амрабат и Осайи пропускали матч из-за перебора жёлтых карточек.

В итоге мы приехали всего с 13 игроками, но все, кто вышел на поле, проделали потрясающую работу. Я очень горжусь ими. И, как я уже сказал, болельщики тоже должны гордиться», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

«Фенербахче» занял итоговое 24-е место и сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.

Трибуны встречают Моуринью перед матчем с «Зенитом»