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Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о травме Раду Дрэгушина в матче Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о травме Раду Дрэгушина в матче Лиги Европы
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал повреждение, полученное румынским защитником Раду Дрэгушином в домашнем матче 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом» (3:0).

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70'     2:0 Аджайи – 84'     3:0 Мур – 90+4'    

«Ещё слишком рано говорить, что это за травма, нам нужно будет провести дальнейшее обследование. Но у него не всё в порядке с коленом», — приводит слова Постекоглу BBC со ссылкой на TNT Sports.

22-летний защитник Раду Дрэгушин вышел на замену в перерыве матча «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», но был заменён на 66-й минуте игры из-за полученной травмы.

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