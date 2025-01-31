Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о травме Раду Дрэгушина в матче Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал повреждение, полученное румынским защитником Раду Дрэгушином в домашнем матче 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом» (3:0).

«Ещё слишком рано говорить, что это за травма, нам нужно будет провести дальнейшее обследование. Но у него не всё в порядке с коленом», — приводит слова Постекоглу BBC со ссылкой на TNT Sports.

22-летний защитник Раду Дрэгушин вышел на замену в перерыве матча «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», но был заменён на 66-й минуте игры из-за полученной травмы.

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