Тренер «Ромы» Раньери – о Шомуродове: иногда он злит меня

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о нападающем Эльдоре Шомуродове после матча с «Айнтрахтом» (2:0) в 8-м туре общего этапа Лиги Европы. В этой встрече Шомуродов забил гол спустя две минуты после выхода на замену.

«Я сказал ему, что он останется с нами. Все парни его любят, и болельщики тоже, потому что он тот, кто отдает всё. Я уже работал с ним в «Кальяри», он всегда улыбается, хотя иногда он и злит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду сердиться?!» — приводит слова Раньери Football Italia.

«Рома» заняла 15-е место в турнирной таблице и сыграет в стыках Лиги Европы.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире