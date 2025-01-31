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Тренер «Ромы» Раньери – о Шомуродове: иногда он злит меня

Тренер «Ромы» Раньери – о Шомуродове: иногда он злит меня
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о нападающем Эльдоре Шомуродове после матча с «Айнтрахтом» (2:0) в 8-м туре общего этапа Лиги Европы. В этой встрече Шомуродов забил гол спустя две минуты после выхода на замену.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Анхелиньо – 44'     2:0 Шомуродов – 69'    

«Я сказал ему, что он останется с нами. Все парни его любят, и болельщики тоже, потому что он тот, кто отдает всё. Я уже работал с ним в «Кальяри», он всегда улыбается, хотя иногда он и злит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду сердиться?!» — приводит слова Раньери Football Italia.

«Рома» заняла 15-е место в турнирной таблице и сыграет в стыках Лиги Европы.

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