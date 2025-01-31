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Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» с решающим голом в концовке

Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» с решающим голом в концовке
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего кубка РПЛ с московским «Спартаком», который завершился волевой победой красно-белых со счётом 3:2.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Тяжело ещё, физическое состояние не позволяет играть на тех скоростях, на которых хотелось бы. Но, тем не менее, игра была очень интересная. Был высокий прессинг, давление со стороны каждого соперника, играли высоко все, встречали друг друга. И нужно было в первом тайме играть более быстро. Если бы больше делали смену направления и вертикально меньше ошибались — я думаю, что игра могла качнуться, могли в первом тайме создать гораздо больше.

Ребята старались, мы не ожидали, что будет сегодня легко, понимали, что будет сложно, поэтому в целом удовлетворение самоотдачей. Есть моменты, которые хочется сделать лучше, но этим мы будем заниматься. Ещё месяц до начала сезона, мы не можем и не должны быть сейчас в хорошей форме, поэтому, в принципе, всё как и ожидалось. Но, конечно, хотелось бы выиграть, и нельзя пропускать гол на последней секунде. Это концентрация — нужно было доиграть матч, перейти в пенальти, попробовать там добиться победы», — приводит слова Мусаева официальный сайт «Краснодара».

На 90+2-й минуте при счёте 2:2 полузащитник «Спартака» Даниил Зорин забил решающий гол. Сразу после этого главный рефери Евгений Кукуляк дал финальный свисток.

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