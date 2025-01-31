Видеообзор поражения ПАОК от «Реал Сосьедад», которое оставило клуб Чалова в стыках ЛЕ

30 января в испанском Сан-Себастьяне состоялся матч 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местным «Реалом Сосьедад» и греческим ПАОК. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0. «Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи.

В матче приняли участие выступающие за ПАОК российские футболисты — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов. Оздоев начал игру в стартовом составе, получил на шестой минуте жёлтую карточку и был заменён на 63-й минуте. Чалов вышел на замену на 71-й минуте. Хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

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ПАОК набрал по итогам общего группового этапа ЛЕ 10 очков в восьми матчах, что позволило ему занять 22-е место из 36 участников и выйти в стыковой раунд. «Реал Сосьедад» с 13 очками финишировал на 13-й строчке таблицы и также сыграет в стыках.