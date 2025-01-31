Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче со «Стяуа» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Стяуа» в матче 8-го тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Арена Националэ» и завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей забитыми голами Диогу Дало и Кобби Майну.

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По итогам групповой стадии турнира «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником команды Рубена Аморима может стать «Реал Сосьедад», «Галатасарай», АЗ или «Мидтьюлланн», которые сыграют в стыковых матчах.