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Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче со «Стяуа» в Лиге Европы

Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче со «Стяуа» в Лиге Европы
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Стяуа» в матче 8-го тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Арена Националэ» и завершилась со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Дало – 60'     0:2 Майну – 68'    

В составе победителей забитыми голами Диогу Дало и Кобби Майну.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам групповой стадии турнира «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником команды Рубена Аморима может стать «Реал Сосьедад», «Галатасарай», АЗ или «Мидтьюлланн», которые сыграют в стыковых матчах.

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