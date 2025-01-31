Видеообзор матча «Мидтьюлланн» — «Фенербахче», который вывел в стыки ЛЕ команду Моуринью

30 января в датском Хернинге состоялся матч 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местным «Мидтьюлланном» и турецким «Фенербахче» под руководством португальского главного тренера Жозе Моуринью. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. «Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи.

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«Фенербахче» благодаря этой ничьей набрал по итогам общего группового этапа ЛЕ 10 очков в восьми матчах, что позволило ему занять 24-е место из 36 участников и выйти в стыковой раунд, только по дополнительным показателям опередив покинувших еврокубки португальскую «Брагу» и шведский «Эльфсборг». «Мидтьюлланн» с 11 очками финишировал на 20-й строчке таблицы и также сыграет в стыках.