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Видеообзор матча «Мидтьюлланн» — «Фенербахче», который вывел в стыки ЛЕ команду Моуринью

Видеообзор матча «Мидтьюлланн» — «Фенербахче», который вывел в стыки ЛЕ команду Моуринью
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30 января в датском Хернинге состоялся матч 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местным «Мидтьюлланном» и турецким «Фенербахче» под руководством португальского главного тренера Жозе Моуринью. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. «Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
2 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Диао – 27'     1:1 Эн-Несири – 39'     1:2 Джеко – 47'     2:2 Бюсков – 86'    

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Фенербахче» благодаря этой ничьей набрал по итогам общего группового этапа ЛЕ 10 очков в восьми матчах, что позволило ему занять 24-е место из 36 участников и выйти в стыковой раунд, только по дополнительным показателям опередив покинувших еврокубки португальскую «Брагу» и шведский «Эльфсборг». «Мидтьюлланн» с 11 очками финишировал на 20-й строчке таблицы и также сыграет в стыках.

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