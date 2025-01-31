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Гол Шомуродова после выхода на замену — в видеообзоре матча ЛЕ «Рома» — «Айнтрахт»

Гол Шомуродова после выхода на замену — в видеообзоре матча ЛЕ «Рома» — «Айнтрахт»
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«Рома» обыграла «Айнтрахт» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Анхелиньо – 44'     2:0 Шомуродов – 69'    

В составе победителей забивали Анхелиньо и Эльдор Шомуродов. Отметим, Шомуродов забил гол спустя две минуты после выхода на замену.

Права на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Рома» заняла 15-е место в турнирной таблице и сыграет в стыках Лиги Европы. «Айнтрах», в свою очередь, финишировал на пятом месте и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 31 января в Ньоне. Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 31 января в Ньоне.

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