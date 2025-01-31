Опубликована статистика «Спартака» и «Краснодара» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал статистические показатели команд в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (3:2).

Красно-белые нанесли по воротам южан 22 удара по воротам (семь в створ) против 10 ударов (два в створ) и превзошли соперника по владению мячом — 59% против 41%. «Быки» оказались лучше москвичей в статистике угловых (восемь против пяти), реже попадали в офсайды (один против трёх) и меньше нарушали правила (12 фолов против 17), а также получили меньше жёлтых карточек — одну против двух у игроков «Спартака».

Матч межсезонного турнира между «Спартаком» и «Краснодаром» прошёл в Абу-Даби (ОАЭ) 30 января.

Видео: Как появился «Спартак»