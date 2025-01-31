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Опубликована статистика «Спартака» и «Краснодара» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Опубликована статистика «Спартака» и «Краснодара» в матче Зимнего Кубка РПЛ
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Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал статистические показатели команд в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (3:2).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

Красно-белые нанесли по воротам южан 22 удара по воротам (семь в створ) против 10 ударов (два в створ) и превзошли соперника по владению мячом — 59% против 41%. «Быки» оказались лучше москвичей в статистике угловых (восемь против пяти), реже попадали в офсайды (один против трёх) и меньше нарушали правила (12 фолов против 17), а также получили меньше жёлтых карточек — одну против двух у игроков «Спартака».

Матч межсезонного турнира между «Спартаком» и «Краснодаром» прошёл в Абу-Даби (ОАЭ) 30 января.

Календарь Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ

Видео: Как появился «Спартак»

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