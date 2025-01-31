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Мурад Мусаев рассказал о ситуации с трансферами «Краснодара» после поражения от «Спартака»

Мурад Мусаев рассказал о ситуации с трансферами «Краснодара» после поражения от «Спартака»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после завершения матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (2:3) прокомментировал текущую трансферную ситуацию чёрно-зелёных.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

— Пока мы далеко от каких‑то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации.

— Есть вариант, что «Краснодар» зайдёт в весеннюю часть сезона с теми же футболистами?
— Да, это возможно.

— Хватит ли этой обоймы, чтобы пройти весну?
— У нас хорошие футболисты, и всегда каждый тренер хочет пару игроков добавить для конкуренции и глубины состава. Будут трансферы — будет хорошо. Нет — будем разбираться с теми, кто есть. На сегодняшний момент трансферов не случится, но, возможно, завтра придёт генеральный директор и скажет, что мы на финальной стадии, есть хороший игрок, и сейчас будем брать. Знаю, что работа ведётся, но пока нет ничего конкретного, — рассказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В стартовом матче межсезонного турнира «Краснодар» уступил «Спартаку» со счётом 2:3. В турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона «быки» лидируют, набрав 39 очков и опережая имеющий столько же очков «Зенит» благодаря победе в личной встрече.

Календарь Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ

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