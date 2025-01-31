Мурад Мусаев рассказал о ситуации с трансферами «Краснодара» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после завершения матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (2:3) прокомментировал текущую трансферную ситуацию чёрно-зелёных.

— Пока мы далеко от каких‑то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации.

— Есть вариант, что «Краснодар» зайдёт в весеннюю часть сезона с теми же футболистами?

— Да, это возможно.

— Хватит ли этой обоймы, чтобы пройти весну?

— У нас хорошие футболисты, и всегда каждый тренер хочет пару игроков добавить для конкуренции и глубины состава. Будут трансферы — будет хорошо. Нет — будем разбираться с теми, кто есть. На сегодняшний момент трансферов не случится, но, возможно, завтра придёт генеральный директор и скажет, что мы на финальной стадии, есть хороший игрок, и сейчас будем брать. Знаю, что работа ведётся, но пока нет ничего конкретного, — рассказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В стартовом матче межсезонного турнира «Краснодар» уступил «Спартаку» со счётом 2:3. В турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона «быки» лидируют, набрав 39 очков и опережая имеющий столько же очков «Зенит» благодаря победе в личной встрече.

Видео: Мегатрансфер «Зенита». «Спартак» распускает игроков. ПЛН #89