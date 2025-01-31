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Дмитрий Градиленко: Галицкий заслужил стать чемпионом, но не верю я в Мусаева

Дмитрий Градиленко: Галицкий заслужил стать чемпионом, но не верю я в Мусаева
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Экс-защитник московских «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко оценил ситуацию для красно-белых в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Ждёте чемпионства «Спартака» в этом сезоне?
— Такое может быть. Мы смотрим, что происходит в «Зените». Очевидно, что там что-то сломалось. Своему старому другу Сергею Богдановичу передаю привет. Сейчас положением «Зенита» можно воспользоваться. «Краснодар» — хорошая команда, но я не верю в Мусаева. Почему-то нет уверенности, что он тренер-чемпион. Не знаю, какой тренер Станкович, но как становиться чемпионом, хоть игроком, хоть тренером, он знает, опыт есть! Поэтому чемпионство «Спартака» может случиться. Надеюсь, руководство «Краснодара» не обидится на мою оценку. Если они станут чемпионами, я тоже буду счастлив — за человека, который достоин и заслужил это [Галицкого], — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

По итогам осенней части РПЛ две первые строчки турнирной таблицы с 39 очками в 18 матчах занимают «Краснодар» и «Зенит», при этом «быки» опережают петербуржцев за счёт победы в личной встрече. Московский «Спартак» отстаёт от лидеров на два очка и находится на третьем месте.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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Видео: Мегатрансфер «Зенита». «Спартак» распускает игроков. ПЛН #89

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