Градиленко: 16 лет я был благонадёжным на ТВ, но по щелчку пальцев стал неблагонадёжным?

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал о своей работе на телевидении.

— Вы стали неблагонадёжным на ТВ?

— Подождите, 16 лет я был благонадёжным, а потом по щелчку пальцев стал неблагонадёжным? Это же глупо. Но мне было немножко обидно, когда телеканал «Спорт» поменялся на «Матч ТВ» и про меня забыли. Пришли какие-то новые люди из Comedy Club. Звоню человеку, который плавно перешёл с канала на канал, организатору: «Слушай, что за фигня?» — «Там новый человек, он решает вопросы». Я ему позвонил. Говорит: «У нас сейчас формат меняется, но ладно, приходите на собеседование. Дадим один матч — протестируем». Я так думаю: ### [ёлки-палки], 16 лет на «Спорте», Евро-2004, 2008, 2012, ЧМ-2006, 2010… Я ещё так мечтал попасть в Бразилию в 2014-м, но как-то плавно перешёл из комментаторов в эксперты. И мне говорят — протестируем. Представляете, как обидно было? Ничего не поделаешь, надо так надо. Две копейки, а всё же не лишние. После «теста» объявляют: «Просмотр прошёл!» Думаю, зашибись. Начинают приглашать. Несколько раз приехал — наконец не выдержал: «Хоть кофе можете налить? Я всё-таки трачу время». Начали присылать автомобиль. Уже лучше. Потом узнал, что люди за это деньги получают. Шепнул там человеку: «10% агентских тебе». На следующий день у меня появился договор! Очень просто решаются вопросы, ребята. Вот вам телевидение, — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».