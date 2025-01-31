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Радимов оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в нынешнем сезоне

Радимов оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в нынешнем сезоне
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возможном чемпионстве московского «Спартака».

«Станковичу и «Спартаку» усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место — надо думать об усилениях», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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