Радимов оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в нынешнем сезоне

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возможном чемпионстве московского «Спартака».

«Станковичу и «Спартаку» усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место — надо думать об усилениях», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.