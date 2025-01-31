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Фёдор Чалов объяснил, почему не перешёл в «Зенит»

Фёдор Чалов объяснил, почему не перешёл в «Зенит»
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Нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов ответил на вопрос, почему принял решение покинуть Россию и продолжить карьеру за рубежом.

– Ты мог зарабатывать кучу денег в России, но ты выбрал поехать в Грецию.
– Просто зная себя, всегда говорил, что у меня есть мечта. Оставаясь там или переходя в «Зенит», я бы не приближал себя к этой мечте. Сейчас я стал на шажок ближе к ней. Всё в моих руках, ногах и голове. Сейчас по максимуму получаю удовольствие от нахождения здесь и наслаждаюсь футболом, жизнью. Всё нравится.

Я думаю, что это развитие нашего футбола. Показать, что наши футболисты конкурентоспособны и готовы выходить играть на топ-уровне. Я думаю, что любое движение – это жизнь. Поэтому я надеюсь, что у ребят с детства есть такая же мечта играть в еврокубках. Играть в тех матчах, которые они смотрели по телевизору, – сказал Чалов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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