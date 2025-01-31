Фёдор Чалов ответил на вопрос о мотивах своего перехода в ПАОК

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов ответил на вопрос о причинах своего решения продолжить карьеру в Греции.

– Правильно, что одним из мотивов переехать в ПАОК были еврокубки?

– 100%. Да, конечно, это была одна из причин. Мы уже сыграли с «Галатасараем» [в Лиге Европы] у них в гостях. Просто потрясающая атмосфера! Я не знаю, где у нас такое можно почувствовать. Тем более ты понимаешь, что уровень того же «Галатасарая» – это команда Лиги чемпионов. Я думаю, даже плей-офф Лиги чемпионов. Сыграть с таким соперником уже дорогого стоит, – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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