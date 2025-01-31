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Дмитрий Градиленко: против ветра ссать не надо — систему не сломать

Дмитрий Градиленко: против ветра ссать не надо — систему не сломать
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Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко высказался о негласном отлучении от футбола после окончания годичной дисквалификации.

«Ну не так жёстко — диссидент. Если бы меня не пускали на стадионы и вообще всё — тогда возможно. А я хожу на матчи. Меня даже иногда — очень редко, правда — приглашают играть за ветеранов московского «Спартака», и на том спасибо. Я просто понял одно: против ветра ссать не надо. Мы живём в такой стране, где есть определённая система, и её не сломать. Я всё думал: что такое система? А несколько лет назад понял. Что я сделал плохого, скажите? Поисковик по запросу «Градиленко» выдаёт «договорной матч». А при чём тут я и договорной матч? Я свидетелем был!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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