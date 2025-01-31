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Аршавин отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром»

Аршавин отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе «Спартака» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости. В целом, оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюс‑минус находятся в одной категории сейчас.

Задача сборов — доказать, что в официальных матчах должен играть ты. Любая игра — шанс для игроков», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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