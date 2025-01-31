Аршавин отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе «Спартака» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

«Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости. В целом, оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюс‑минус находятся в одной категории сейчас.

Задача сборов — доказать, что в официальных матчах должен играть ты. Любая игра — шанс для игроков», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Самые титулованные футбольные клубы России: