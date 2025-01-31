Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Кривцов: в Flashscore подумали, что приехал новый бразилец

Игрок «Краснодара» Кривцов: в Flashscore подумали, что приехал новый бразилец
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал забавный эпизод с написанием своего имени в приложении Flashscore. Напомним, игрок отметился голом в матче Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (2:3).

— Flashscore написал, что мяч забил не Кривцов, а Кривалдо. В тебе есть что-то бразильское?
— Не знаю, есть ли что-то во мне бразильское. Думаю, что нет (улыбается).

Думаю, так получилось, потому что наш пресс-атташе выложил, что гол забил Кривалдо. Вот подумали, что какой-то новый бразилец приехал», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Зенит» близок к покупке за € 22 млн! А ЦСКА попрощался с Мендесом. LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» близок к покупке за € 22 млн! А ЦСКА попрощался с Мендесом. LIVE трансферов РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android