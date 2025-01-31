Игрок «Краснодара» Кривцов: в Flashscore подумали, что приехал новый бразилец

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал забавный эпизод с написанием своего имени в приложении Flashscore. Напомним, игрок отметился голом в матче Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (2:3).

— Flashscore написал, что мяч забил не Кривцов, а Кривалдо. В тебе есть что-то бразильское?

— Не знаю, есть ли что-то во мне бразильское. Думаю, что нет (улыбается).

Думаю, так получилось, потому что наш пресс-атташе выложил, что гол забил Кривалдо. Вот подумали, что какой-то новый бразилец приехал», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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