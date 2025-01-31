Дмитрий Градиленко: некорректно сравнивать меня с Мостовым — я пришёл без короны

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался о степени знакомства с бывшим полузащитником красно-белых Александром Мостовым.

— Ваш старый знакомый и, наверное, товарищ Мостовой тоже неугоден российским клубам.

— Стоп-стоп-стоп. Давайте расшифруем. Старый знакомый — 100%. Товарищ? Когда играли в одной команде и он приходил ко мне на свадьбу в декабре 1988 года, мы ещё как-то общались. Но потом у нас пути с Мостовым разошлись. Вот я ездил в прошлом году в Ростов-на-Дону. Позвонил друзьям по «Ростсельмашу» — Мишке Куприянову и Игорю Ханкееву: «Привет, парни, ждите в гости, скоро приеду». Они откликнулись. Встретились, поржали, по кружке пивка с раками выпили, вспомнили былое. Саня — хороший парень, но сравнивать меня с ним некорректно. Ни в плане профессиональной карьеры — я без короны пришёл, ха-ха! — ни с точки зрения заявлений.

Я же не говорю, что разбираюсь во всём футболе. «Дайте мне ЦСКА или «Спартак» — приведу их к чемпионству. А вы кого привезли?» Конечно, я иногда критикую тренеров. Ну что это за Абаскаль? Это же катастрофа, ребята. Зачем это? Сейчас великий клуб «Валенсия» принял какой-то непонятный тренер (Карлос Корберан Валет. — Прим. «Чемпионата»). Они что, офигели? Команда в заднице, ей надо выбираться, а приглашают какого-то непонятного кекса. Меня попросили сделать прогноз на матч, и я немного обыграл его фамилию: «Как может «Валенсию» спасти Валет? Для этого нужен король или туз!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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