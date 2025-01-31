Победа «Атлетика» над «Викторией» — в видеообзоре матча Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Виктория Пльзень». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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Счёт в матче на 25-й минуте открыл полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс с передачи своего брата Иньяки Уильямса. На 64-й минуте Ерай Альварес увеличил преимущество хозяев с передачи Алекса Беренгера. На 71-й минуте Милан Гавел сократил отставание гостей с передачи Лукаша Черва. На 90+5-й минуте Хавьер Мартон с передачи Ойана Сансета забил третий гол «Атлетика» в матче.
По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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