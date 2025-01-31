Градиленко: несколько раз поздравлял Карпина с днём рождения, но обратной связи не получил

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал о своих взаимоотношениях с известным российским экс-футболистом, а ныне тренером Валерием Карпиным.

«Дружили с Карпиным, когда играли в футбол. Мы были одного возраста, играли в одной команде, жёны общались между собой. Помните гостиницу «Москва» на Красной площади? Конечно, нет. Там раньше был ресторан: потолки под 10 метров, зал — метров 300, 100 столов. Иногда ходили туда с Карпиными на ужин. Я даже один раз приезжал с женой в гости к Валере в Виго. Несколько раз пересекались, когда я был агентом, а он — гендиректором «Спартака».

Впоследствии встречались очень редко. В последний раз — лет семь назад в Краснодаре, когда «Ростов» приезжал туда на игру. Увиделись в холле гостиницы, поприветствовали друг друга. Позже несколько раз поздравлял Карпина с днём рождения, но обратной связи не получил и решил: зачем отвлекать? У человека новая семья, дети, клуб, сборная — куча забот. И помимо меня сколько людей ему звонят, с которыми он постоянно общается! Не ответил — ничего страшного. Валерий Георгиевич, большой привет!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».