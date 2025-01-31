Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Градиленко: несколько раз поздравлял Карпина с днём рождения, но обратной связи не получил

Градиленко: несколько раз поздравлял Карпина с днём рождения, но обратной связи не получил
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал о своих взаимоотношениях с известным российским экс-футболистом, а ныне тренером Валерием Карпиным.

«Дружили с Карпиным, когда играли в футбол. Мы были одного возраста, играли в одной команде, жёны общались между собой. Помните гостиницу «Москва» на Красной площади? Конечно, нет. Там раньше был ресторан: потолки под 10 метров, зал — метров 300, 100 столов. Иногда ходили туда с Карпиными на ужин. Я даже один раз приезжал с женой в гости к Валере в Виго. Несколько раз пересекались, когда я был агентом, а он — гендиректором «Спартака».

Впоследствии встречались очень редко. В последний раз — лет семь назад в Краснодаре, когда «Ростов» приезжал туда на игру. Увиделись в холле гостиницы, поприветствовали друг друга. Позже несколько раз поздравлял Карпина с днём рождения, но обратной связи не получил и решил: зачем отвлекать? У человека новая семья, дети, клуб, сборная — куча забот. И помимо меня сколько людей ему звонят, с которыми он постоянно общается! Не ответил — ничего страшного. Валерий Георгиевич, большой привет!» — сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Материалы по теме
Дмитрий Градиленко: некорректно сравнивать меня с Мостовым — я пришёл без короны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android