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Видеообзор победы «Браги» над «Лацио» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы

Видеообзор победы «Браги» над «Лацио» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы
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В ночь с четверга на пятницу завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались португальская «Брага» и итальянский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Орта – 6'    

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Единственный гол в матче на шестой минуте забил полузащитник «Браги» Рикарду Орта с передачи защитника Виктора Гомеса.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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