Видеообзор разгромной победы «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом» в матче Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Тоттенхэма».

Права на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 70-й минуте матча гол забил нападающий хозяев Дейн Скарлетт. На 84-й минуте нападающий Дамола Аджайи укрепил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й минуте Мики Мур довёл счёт до разгромного.

По итогам общего этапа Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм» занял четвёртое место, «Эльфсборг» — 26-е.