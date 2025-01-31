Видеообзор разгромной победы «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом» в матче Лиги Европы
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В ночь с четверга на пятницу завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Тоттенхэма».
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70' 2:0 Аджайи – 84' 3:0 Мур – 90+4'
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На 70-й минуте матча гол забил нападающий хозяев Дейн Скарлетт. На 84-й минуте нападающий Дамола Аджайи укрепил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й минуте Мики Мур довёл счёт до разгромного.
По итогам общего этапа Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм» занял четвёртое место, «Эльфсборг» — 26-е.
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