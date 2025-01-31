Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом» в матче Лиги Европы

Видеообзор разгромной победы «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом» в матче Лиги Европы
Комментарии

В ночь с четверга на пятницу завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Тоттенхэма».

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70'     2:0 Аджайи – 84'     3:0 Мур – 90+4'    

Права на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 70-й минуте матча гол забил нападающий хозяев Дейн Скарлетт. На 84-й минуте нападающий Дамола Аджайи укрепил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й минуте Мики Мур довёл счёт до разгромного.

По итогам общего этапа Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм» занял четвёртое место, «Эльфсборг» — 26-е.

Материалы по теме
Ангелос Постекоглу прокомментировал крупную победу «Тоттенхэма» над «Эльфсборгом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android