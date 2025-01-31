Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 23-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 31 января, матчем между «Пармой» и «Лечче» стартует 23-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Пятница, 31 января:
22:45 мск. «Парма» — «Лечче».
Суббота, 1 февраля:
17:00 мск. «Монца» — «Верона»;
17:00 мск. «Удинезе» — «Венеция»;
20:00 мск. «Аталанта» — «Торино»;
22:45 мск. «Болонья» — «Комо».
Воскресенье, 2 февраля:
14:30 мск. «Ювентус» — «Эмполи»;
17:00 мск. «Фиорентина» — «Дженоа»;
20:00 мск. «Милан» — «Интер»;
22:45 мск. «Рома» — «Наполи».
Понедельник, 3 февраля:
22:45 мск. «Кальяри» — «Лацио».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», имеющий в своём активе 53 очка после 22 матчей. На втором месте находится «Интер», набравший 50 очков после 21 игры. Тройку лидеров замыкает «Аталанта» (46 очков после 22 матчей).