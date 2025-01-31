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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 23-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 31 января, матчем между «Пармой» и «Лечче» стартует 23-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 31 января:

22:45 мск. «Парма» — «Лечче».

Суббота, 1 февраля:

17:00 мск. «Монца» — «Верона»;

17:00 мск. «Удинезе» — «Венеция»;

20:00 мск. «Аталанта» — «Торино»;

22:45 мск. «Болонья» — «Комо».

Воскресенье, 2 февраля:

14:30 мск. «Ювентус» — «Эмполи»;

17:00 мск. «Фиорентина» — «Дженоа»;

20:00 мск. «Милан» — «Интер»;

22:45 мск. «Рома» — «Наполи».

Понедельник, 3 февраля:

22:45 мск. «Кальяри» — «Лацио».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», имеющий в своём активе 53 очка после 22 матчей. На втором месте находится «Интер», набравший 50 очков после 21 игры. Тройку лидеров замыкает «Аталанта» (46 очков после 22 матчей).