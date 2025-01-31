Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 19-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 31 января, стартует 20-й тур французской Лиги 1 нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Пятница, 31 января:

22:45 мск. «Монпелье» – «Ланс».

Суббота, 1 февраля:

19:00 мск. «Брест» – «ПСЖ»;

21:00 мск. «Монако» – «Осер»;

23:05 мск. «Лилль» – «Сент-Этьен».

Воскресенье, 2 февраля:

17:00 мск. «Тулуза» – «Ницца»;

19:15 мск. «Ренн» – «Страсбург»;

19:15 мск. «Анже» – «Гавр»;

19:15 мск. «Реймс» – «Нант»;

22:45 мск. «Марсель» – «Лион».

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 47 очков за 19 матчей. Второе место занимает «Марсель» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает «Монако», имеющий в своём активе 34 очка.