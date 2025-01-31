Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 22-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 31 января, матчем между «Леганесом» и «Райо Вальекано» стартует 22-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 22-го тура Примеры

Пятница, 31 января:

23:00 мск. «Леганес» — «Райо Вальекано».

Суббота, 1 февраля:

16:00 мск. «Хетафе» — «Севилья»;

18:15 мск. «Вильярреал» — «Вальядолид»;

20:30 мск. «Атлетико» — «Мальорка»;

23:00 мск. «Эспаньол» — «Реал».

Воскресенье, 2 февраля:

16:00 мск. «Барселона» — «Алавес»;

18:15 мск. «Валенсия» — «Сельта»;

20:30 мск. «Осасуна» — «Реал Сосьедад»;

23:00 мск. «Бетис» — «Атлетик».

Понедельник, 3 февраля:

23:00 мск. «Жирона» — «Лас-Пальмас».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 49 очков за 21 матч. На второй строчке находится «Атлетико», имеющий в своём активе 45 очков. На третьем месте идёт «Барселона» с 42 очками.