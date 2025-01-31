Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 20-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 31 января, матчем «Вердер» — «Майнц» стартует 20-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Пятница, 31 января:

22:30 мск. «Вердер» – «Майнц».

Суббота, 1 февраля:

17:30 мск. «Санкт-Паули» – «Аугсбург»;

17:30 мск. «Бохум» – «Фрайбург»;

17:30 мск. «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд;

17:30 мск. «Бавария» – «Хольштайн»;

17:30 мск. «Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах;

20:30 мск. «Унион» – «РБ Лейпциг».

Воскресенье, 2 февраля:

17:30 мск. «Айнтрахт» – «Вольфсбург»;

19:30 мск. «Байер» – «Хоффенхайм».

На первом месте в турнирной таблице находится «Бавария». Мюнхенцы набрали 48 очков после 19 сыгранных туров. На второй строчке расположился «Байер» с 42 очками. На третьем месте идёт «Айнтрахт» (37).