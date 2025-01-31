Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025: где смотреть, во сколько начало

В ночь с 29 на 30 января одновременно завершились все 18 матчей заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Лучшие восемь команд автоматически вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а клубы, занявшие места с 9-го по 25-е, сыграют в стыковых встречах.

Жеребьёвка стыковых игр Лиги чемпионов состоится сегодня, 31 января, в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 мск. В прямом эфире её можно будет посмотреть на Okko.

На жеребьёвке стыковых матчей те, кто займёт места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал», который в текущем розыгрыше занял 11-е место в общем этапе.