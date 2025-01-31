«Атланта Юнайтед» объявила о возвращении Мигеля Альмирона из «Ньюкасла»

Американская «Атланта Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о возвращении полузащитника сборной Парагвая Мигеля Альмирона. Футболист перешёл из «Ньюкасла». Контракт игрока с командой МЛС рассчитан до 2027 года, с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, Альмирон выступал в составе «Атланты» с 2017 по 2019 год. Также за американский клуб играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне 30-летний парагвайский футболист провёл за «сорок» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.