Градиленко: можете представить, чтобы Хлусевич подошёл к Станковичу, как я к Романцеву?

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко вспомнил два памятных случая с легендарным отечественным тренером Олегом Романцевым.

— В январе прошлого года сижу дома. Звонок. На экране высвечивается: Олег Иванович Романцев. Я чуть со стула не упал от неожиданности. Отвечаю и слышу знакомый голос: «Привет, Дима, как ты, как дела?» Говорю, жив-здоров, спасибо. А он и говорит: «Если будешь в Москве, буду рад видеть тебя на своём юбилее». Говорю, даже если бы были дела, всё отменил бы и приехал. Он уточняет: «А в футбол сможешь сыграть в гала-матче «Спартака» против сборной СССР?» Я ответил: «Если вы меня поставите, даже на одной ноге выйду, сыграю и не подведу». Вот Человек!

— Ещё памятные истории были?

— Вот ещё. 1991 год, июль. Игра с ЦСКА. У меня тогда не было железного места в основном составе, а по предматчевым тренировкам обычно понятно, кто выйдет в старте. Я понял, что позиция крайнего защитника вакантна, Иваныч в раздумьях. Вечером накануне матча я набрался смелости или наглости и пошёл в кабинет к тренеру в Тарасовке. Сказал ему: «Олег Иванович, поставьте меня завтра в основной состав, я не подведу». Он взял паузу: «Я подумаю, Дима. Иди отдыхай». В день игры на предматчевой установке в знаменитой девятой комнате Романцев назвал мою фамилию в стартовом составе. Итог матча — победа 1:0 (Мостовой положил со штрафного). Я был счастлив!

Можете себе представить, чтобы условный Хлусевич сегодня подошёл к Станковичу и сказал ему подобное? Сейчас такое невозможно»,— сказал Градиленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Дмитрием Градиленко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».