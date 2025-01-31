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«Аль-Иттихад» объявил о трансфере 20-летнего полузащитника из «Барселоны»

«Аль-Иттихад» объявил о трансфере 20-летнего полузащитника из «Барселоны»
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Саудовский «Аль-Иттихад» на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о трансфере 20-летнего центрального полузащитника Унаи Эрнандеса из каталонской «Барселоны».

Фото: ФК «Аль-Иттихад»

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 4,5 млн, а контракт с игроком подписан до лета 2028 года, с возможностью продления ещё на два сезона.

Эрнандес является воспитанником «Жироны». В системе «Барселоны» Унаи находился с 2022 года, где выступал за команду до 19 лет и «Барселону Б». В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет € 1 млн.

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