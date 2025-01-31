Флоран Малуда прибыл в расположение российского медиаклуба Fight Nights

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Челси» Флоран Малуда прибыл в расположение российского медиафутбольного клуба Fight Nights. 44-летний француз поможет команде бойцов на Суперкубке Медиалиги. Турнир состоится в Абу-Даби. Он начнётся сегодня, 31 января.

Ранее также сообщалось, что за Fight Nights сыграет ещё один экс-футболист сборной Франции, Бакари Санья, известный по своим выступлениям в составе лондонского «Арсенала».

За свою карьеру Малуда успел поиграть за французский «Шатору», «Генгам», «Лион» и «Метц», английский «Челси», турецкий «Трабзонспор», индийский «Дели Дайнамос», египетский «Вади Дегла» и «Дифферданж» из Люксембурга. В составе сборной Франции Флоран провёл 80 матчей, в которых забил девять мячей.